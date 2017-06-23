Фото: in-news.ru
Жителя Барнаула подозревают в краже мороженого из уличного холодильника, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что накануне вечером подозреваемый, возвращаясь домой, увидел на улице холодильную камеру с лакомством.
"Оглядевшись вокруг и убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил его взломать и забрать мороженое. Сорвав замок с холодильника, мужчина вытащил несколько лотков", — констатируют в полиции.
Любопытно, что мужчина зашел к знакомым и отдал один лоток им, а остальное забрал себе.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
Во, этот то точно лет пять получит, еще и штраф наложат.