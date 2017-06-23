Коптеры сняли последний день работы полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе. Официальное закрытие свалки назначено на пятницу, 23 июня, пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, жители Подмосковья пожаловались на работу полигона в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. По их словам, кто-то все время поджигал свалку и жителям близлежащих районов было нечем дышать.
Глава российского государства потребовал закрыть свалку в течение месяца. Проконтролировать это поручено председателю правительства Дмитрию Медведеву.
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будут теперь добро во дворах хранить