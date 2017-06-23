Фото: из архива Amic.ru
Более 120 миллионов рублей готовы выделить из бюджета Алтайского края на продолжение строительства художественного музея, который находится на площади Октября в центре Барнаула.
На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием для определения подрядчика, который зайдет на объект. Максимальная сумма контракта — 122 526 101,22 рубля.
Лот заявлен следующим образом: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция здания КГБУ "Государственный художественный музей Алтайского края", расположенного по адресу: просп. Ленина, д.88/просп. Калинина, д.1 в г. Барнауле".
В музее предстоит провести следующие работы:
- Возведение наружных ограждающих конструкций;
- Устройство кровли;
- Фасадные работы;
- Устройство внутренних санитарно-технических систем;
- Устройство наружных сетей канализации;
- Устройство наружных сетей водоснабжения;
- Благоустройство.
Заявки на участие в конкурсе планируется рассмотреть 25 июля.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, художественный музей является одним из главных долгостроев Барнаула. Проблемы на объекте возникли из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ".
Изначальная стоимость проекта составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка проекта, и сумма контракта оценивалась в 430 миллионов.
Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства. В этом году краевые власти расторгли контракт со "СтройГАЗом".
Комментарии
Снести бы его совсем...
Там много чего хорошего, красивого и нужного всем жителям Барнаула можно бы создать.
23.06.2017 10:46
Вот думаю...
Пивнушку и продмаг ?
продолжение строительства художественного музея
а когда деньги осваивали по губернаторской программе 80х80 говорили "реконструкция"
23.06.2017 10:53
- гость -
беляшную Беляшных крайне мало в городе.
Некогда очень серьезная компания "СтройГАЗ," уже более десяти лет как, ничего кроме строительной лицензии, расчетного счета, и нескольких кабинетов за собой не имеет. Люди, заключавшие с ней контракт, об этом не знали? "Состав" прям на лбу написан.
23.06.2017 10:46
Вот думаю...
художественный музей не нужен городу и краю??
тогда поделитесь откровением, а что там, по вашему, стоило бы построить нужного?
не то, чтобы мне так интересно ваше мнение, мне чисто поржать с вас)
беляшную Беляшных крайне мало в городе.
туалет общественный. их вообще нет
Построили бы парк с красивыми деревьями с местом для отдыха с хорошим ,красивым фонтаном .
да и прежнее здание было вполне нормально. стоило ли сносить