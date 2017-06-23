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122 млн руб. готовы заплатить за достройку художественного музея в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Для определения подрядчика, который займется работами, назначен конкурс с ограниченным участием

Фото: из архива Amic.ru

Более 120 миллионов рублей готовы выделить из бюджета Алтайского края на продолжение строительства художественного музея, который находится на площади Октября в центре Барнаула.

На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием для определения подрядчика, который зайдет на объект. Максимальная сумма контракта — 122 526 101,22 рубля.

Лот заявлен следующим образом: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция здания КГБУ "Государственный художественный музей Алтайского края", расположенного по адресу: просп. Ленина, д.88/просп. Калинина, д.1 в г. Барнауле".

В музее предстоит провести следующие работы:

  • Возведение наружных ограждающих конструкций;
  • Устройство кровли;
  • Фасадные работы;
  • Устройство внутренних санитарно-технических систем;
  • Устройство наружных сетей канализации;
  • Устройство наружных сетей водоснабжения;
  • Благоустройство.

Заявки на участие в конкурсе планируется рассмотреть 25 июля.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, художественный музей является одним из главных долгостроев Барнаула. Проблемы на объекте возникли из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ".

Изначальная стоимость проекта составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка проекта, и сумма контракта оценивалась в 430 миллионов.

Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства. В этом году краевые власти расторгли контракт со "СтройГАЗом".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.06.2017 10:46
Вот думаю...

Снести бы его совсем...
Там много чего хорошего, красивого и нужного всем жителям Барнаула можно бы создать.

0  0
23.06.2017 10:53
- гость -

23.06.2017 10:46
Вот думаю...
Пивнушку и продмаг ?

0  0
23.06.2017 10:56
- гость -

продолжение строительства художественного музея

а когда деньги осваивали по губернаторской программе 80х80 говорили "реконструкция"

0  0
23.06.2017 10:57
- гость -


23.06.2017 10:53
- гость -
беляшную Беляшных крайне мало в городе.

0  0
23.06.2017 11:15
- гость -

Некогда очень серьезная компания "СтройГАЗ," уже более десяти лет как, ничего кроме строительной лицензии, расчетного счета, и нескольких кабинетов за собой не имеет. Люди, заключавшие с ней контракт, об этом не знали? "Состав" прям на лбу написан.

0  0
23.06.2017 11:31
ек

23.06.2017 10:46
Вот думаю...

художественный музей не нужен городу и краю??
тогда поделитесь откровением, а что там, по вашему, стоило бы построить нужного?
не то, чтобы мне так интересно ваше мнение, мне чисто поржать с вас)

0  0
23.06.2017 11:33
- гость -

беляшную Беляшных крайне мало в городе.


туалет общественный. их вообще нет

0  0
23.06.2017 11:40
горожанин

Построили бы парк с красивыми деревьями с местом для отдыха с хорошим ,красивым фонтаном .

0  0
23.06.2017 11:54
- гость -

да и прежнее здание было вполне нормально. стоило ли сносить

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