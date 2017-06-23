На выставке науки, технологий и инноваций V Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске "Ростелеком" представил ряд высокотехнологичных решений для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры городов и регионов "Безопасный город", а также комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов РусГис. Оба проекта – полностью отечественные разработки, которые с успехом заменяют зарубежные аналоги.
Сегодня комплексные решения "Безопасного города" либо его фрагменты использует или приступил к их реализации 71 субъект РФ. Системы безопасности в комплексе внедряются в Омской области и Горно-Алтайске, в Алтайском крае реализованы программные решения "Безопасные дороги" (комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения). Также в крае, где существует опасность затопления, введена в эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН)".
Алтайский край стал первым сибирским регионом, который внедрил интеллектуальную транспортную систему: автоматический весогабаритный контроль транспортных средств. На выставке "Технопром" на стенде "Ростелекома" можно было ознакомиться и с другими проектами по автоматизации транспортной инфраструктуры — "Интеллектуальный трафик", "Интеллектуальный паркинг", "Диспетчеризация пассажирского транспорта" (наземного, водного и других).