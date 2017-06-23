Фото: Кирилл Аверин, Amic.ru

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в субботу, 17 июня, прибыл в Белокуриху для обсуждения перспектив открытия новых маршрутов на межрегиональных авиарейсах.

Самолёт с полпредом

Самолёт с полпредом, вылетевший пробным рейсом Томск – Новосибирск – Белокуриха, совершил посадку на грунтовый аэродром в пяти километрах от города-курорта. Первый пробный полет по указанному маршруту был выполнен авиакомпанией "Сибирская лёгкая авиация".

Отметим, что посадочная площадка "Белокуриха" находится в 5,5 километрах от города-курорта. Ее площадь составляет 50 гектаров, она принадлежит ООО "Белокуриха-авиа" и предназначена для приема самолетов малой вместимости, а также вертолетов. Сейчас на площадке уже завершили детальную планировку, ведется строительство здания аэровокзала. В территориальном подразделении Росавиации подготовлен и зарегистрирован необходимый для выполнения полетов аэронавигационный паспорт.

В данный момент площадка принимает лишь самолеты малой вместимости и вертолеты. В то же время эту территорию развивают и уже начали здесь строительство аэровокзала. Полпред Сергей Меняйло в этом контексте подчеркнул, что для превращения Белокурихи в место, куда осуществляются регулярные полеты, необходимо объединить усилия аэропортов, перевозчиков, туроператоров и власти. Как считает Меняйло, запуск рейсов должен помочь привлечь туристов на курорты Алтайского края, так как это экономит время. Время пути составит всего чуть более часа, а стоимость не превысит 2500-3500 рублей.

"Потенциал развития туризма в Сибири, его значимость для нашего региона не вызывает сомнений. Но привлекательность туристических зон и увеличение потока туристов сегодня сдерживается из-за отсутствия доступного, стабильного и быстрого сообщения между регионами", – сказал после рейса полпред.

Дальше Сергей Меняйло вместе с представителями властей Алтайского края провел специальное совещание по вопросу развития межрегионального авиасообщения. Как отметили эксперты, уже через несколько месяцев планируется начать регулярные рейсы по маршрутам "Новосибирск – Белокуриха – Новосибирск", "Барнаул – Белокуриха – Барнаул" и "Томск – Белокуриха – Томск". Запуск рейсов уже планируется на начало осени.

Аэродром

Грунтовая взлётно-посадочная площадка недалеко от Белокурихи принадлежит компании "Белокуриха-авиа". Ранее площадка была аэродромом гражданской авиации и использовалась до 1987 года. На данный момент на площадке завершена детальная планировка, а сама взлётно-посадочная полоса признана пригодной для эксплуатации. Дополнительные рекомендации по этому поводу уже дал представитель Ространснадзора Иван Никитин. По его мнению, экипажам при заходе на посадку нужны данные по фактической погоде. На сегодняшний день экипажи пользуются прогнозами, поэтому рекомендация — организовать метеорологический наблюдательный пункт. Сейчас полосой могут пользоваться частные владельцы воздушных судов и авиационные клубы.

Отметим, что в прошлом году губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что аэропорт недалеко от Белокурихи может начать принимать первые рейсы уже в 2017 году. Аэропорт для легкомоторных авиасудов планировалось построить в 10 километрах от города-курорта федерального значения. Суть проекта сводилась к тому, чтобы восстановить аэродром, который существовал в поселке Старобелокуриха. Реализацией данного начинания занялись частные инвесторы.

Полёты

Осуществлять перелёты по планируемым новым маршрутам Новосибирск – Белокуриха и Барнаул – Белокуриха будет авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация", которая располагает парком самолётов Ан-28 и базируется в трёх городах: Томске, Магадане и Иркутске. С начала 2017 года авиакомпания запустила рейсы из Барнаула в Томск. По заявлению первого заместителя генерального директора компании "Сибирская лёгкая авиация" Александра Данилевского, планы по запуску новых маршрутов возникли давно, и медленно шли переговоры с администрациями регионов. По статистике, спрос на новые маршруты должен быть, а авиакомпания обладает техническими возможностями для выполнения ежедневных рейсов круглогодично.

Перспективы

На совещании с полпредом Сергеем Меняйло участники рассматривали основные положения, опираясь на которые можно запустить проект. А главным мотивирующим фактором является развитие туристического комплекса Белокурихи.

Сергей Меняйло заявил о том, что все заинтересованные стороны должны составить четкий план действий, чтобы каждый понимал свою сферу ответственности. Полпред подчеркнул, что только в условиях максимальной консолидации сторон проект заработает.

Главной темой совещания стала возможность использования существующей посадочной площадки "Белокуриха" именно для регулярного авиасообщения.

Генеральный директор компании "Сибирская лёгкая авиация" Андрей Богданов обозначил основным приоритетом ценообразование, зависящие от того, будет ли маршрут Новосибирск – Белокуриха субсидирован, и сообщил, что до конца июня будет готов соответствующий запрос в Министерство транспорта. К концу июля вместе с завершением заключительных работ на посадочной площадке авиакомпания и владелец аэродрома "Белокуриха-авиа" подготовят доклад по готовности к осуществлению регулярных перевозок.

Как заявил на совещании генеральный директор "Белокуриха-авиа" Леонид Афанасьев, рентабельность планируемых рейсов может обеспечить популярность курорта. По его словам, Белокуриха есть и будет одной из составляющих туристического кластера региона, поэтому необходимость такой инфраструктуры, как аэродром, уже перезрела.

Эту позицию разделяет и генеральный директор санатория "Россия" Федор Елфимов.

"Белокуриха — курорт федерального значения. Уже более шести лет мы завоевываем и подтверждаем это звание. Мы знаем, что многие страны формируют свой бюджет через привлечение туристов. Наша задача – идти таким же путём. Алтай привлекателен. Наша задача сейчас – найти все точки соприкосновения, чтобы этот проект жил".

Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев подтвердил, что данные идеи будут востребованы, а губернатор Александр Карлин дал поручение проработать этот вопрос.

Также о своей готовности сделать вклад в транспортное развитие Сибирского региона заявил генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич: "На сегодняшний день мы готовы инвестировать в восстановление аэропорта Бийска. Для этого акционер готов вложить в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, если будет восстановлена взлётно-посадочная полоса".

Текст: Кирилл Аверин