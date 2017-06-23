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Вопрос о перераспределении топливных акцизов в пользу регионов поручил проработать правительству президент России Владимир Путин, сообщает "Российская газета".
Федеральные власти опасаются, что дорожная сеть в субъектах страны деградирует. Более детально о проблеме высказался глава федерального Минтранса Максим Соколов. По его словам, сегодня дорожные фонды в регионах получают недостаточно средств.
"Только 61 процент поступает из собранных акцизов в региональные дорожные фонды", — уточнил министр. Кроме того, отмечается, что и губернаторы не в полном объеме направляют акцизы в свои дорожные фонды.
В ходе совещания с членами правительства, прошедшего в Кремле, президент Владимир Путин обратился к главе кабмина Дмитрию Медведеву: "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять, сколько именно, но совершенно точно нужно часть того, что мы собрали по этим акцизам, перераспределить в пользу регионов".
В противном случае, как подчеркнул Путин, "дорожная сеть деградирует".
Комментарии
Хорошее решение.
Решил поделиться натыренным. Еще года три роста цен на бензин и тропинки будут нужны, а не дороги
23.06.2017 11:39
- гость -
чет я сомневаюсь что ты свой крузерок на велик сменишь
пора отменять транспортный налог или минимум менять на зависимость от давления на грунт каждым колесом но никак не от лошадей пол капотом!!!!!!
Дык, а где ротенберговский платон?!