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Вопрос о перераспределении топливных акцизов в пользу регионов поручил проработать правительству президент России Владимир Путин, сообщает "Российская газета".
Федеральные власти опасаются, что дорожная сеть в субъектах страны деградирует. Более детально о проблеме высказался глава федерального Минтранса Максим Соколов. По его словам, сегодня дорожные фонды в регионах получают недостаточно средств.
"Только 61 процент поступает из собранных акцизов в региональные дорожные фонды", — уточнил министр. Кроме того, отмечается, что и губернаторы не в полном объеме направляют акцизы в свои дорожные фонды.
В ходе совещания с членами правительства, прошедшего в Кремле, президент Владимир Путин обратился к главе кабмина Дмитрию Медведеву: "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять, сколько именно, но совершенно точно нужно часть того, что мы собрали по этим акцизам, перераспределить в пользу регионов".
В противном случае, как подчеркнул Путин, "дорожная сеть деградирует".
Комментарии
Хорошее решение.