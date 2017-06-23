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Новости

Житель Заринска вырастил в огороде более 2,5 тыс. саженцев мака. Фото

, ИА "Амител"
За своими саженцами мужчина тщательно ухаживал, поливал, пропалывал

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заринска, которого подозревают в незаконном выращивании растений мака на своем приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что в мае 31-летний мужчина посеял в своем огороде семена мака. За ними он тщательно ухаживал, поливал и пропалывал. Всего сотрудники полиции изъяли около двух с половиной тысяч корней мака. Экспертиза доказала, что все растения  являются наркосодержащими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемый уже был судим.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.06.2017 12:49
- гость -

Задержан крупный наркодилер! Очередная победа сотрудников правоохранительных органов! Прощайте булочки с маком.

0  0
23.06.2017 12:50
гость

Говорят из мака можно обезболивающие препараты делать. А у нас что, вообще мак не выращивается?

0  0
23.06.2017 12:51
- гость -

Да это же щавель !

0  0
23.06.2017 13:00
Анна

Ну любит человек булочки с маком, что сажать теперь за это?Знаете ли в кризис все на своем огороде вырашивают...Беспредел!

0  0
23.06.2017 13:06
1-ый

когда я был маленьким, бабушка выращивала мак! Ох, эти булочки с маком!!!)))
а как красиво он цвел! ярко-красные огромные цветы. А потом осенью собирали головки и вытряхивали зерна в тазик. И как-то без правоохранителей обходились

0  0
23.06.2017 13:09
- гость -

теперь правоохранители помогают бабушкам вытряхивать зернышки

0  0
23.06.2017 13:12
- гость -

Мак, прямо из коробочки в рот... Забудьте, не будет больше такого!

0  0
23.06.2017 13:13
- гость -

Он просто очень любит булочки с маком, они правда вкусные, ничего в них плохого нет!

0  0
23.06.2017 13:13
- гость -

а моя бабушка в 70-е выращивала мак , но растения прятала за другими растениями, иначе утром в огород выходишь, а их уже срезали какие-то "любители булочек". Так что правильно изъяли , если сам не наркоман, то в его деревне "булочкоеды" найдутся

0  0
23.06.2017 13:16
- гость -

23.06.2017 13:13
- гость -

Ну, скажем, не в 70-е, а в 90-е. Либо в республиках с загорелым населением.

1  0
23.06.2017 13:18
- гость -

Мак - зло! А булочки нужно печь из муки 5-го класса! Остальное на продажу.

0  0
23.06.2017 13:18
- гость -

А как можно законно мак выращивать?

0  0
23.06.2017 13:23
- гость -


23.06.2017 13:16
- гость - Ну, скажем, не в 70-е, а в 90-е. Либо в республиках с загорелым населением.

с 78 по 85 - Усть-Пристанский район. Я тоже не слышал тогда по наркоманов, но мак по ночам в отдельные года зачем-то срезали с еще зелеными коробочками к моему огорчению. Я так и не мог дождаться когда они созреют. Именно по этой причине, а не из-за запретов бабушка перестала сеять мак

0  0
23.06.2017 13:26
- гость -

23.06.2017 13:18
- гость -

Мак выращивать нельзя. Даже те сорта, который не являются наркотическими.
В перечне растений содержащих наркотические вещества и не подлежащих культивированию, написано: «Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства».
Даже докоративный лучше не выращивать, чтобы не проводить ликбез для бдительных стражей порядка по курсу ботаники.

0  0
23.06.2017 13:28
Nemo


23.06.2017 13:18
- гость - А как можно законно мак выращивать?

В России нет. Одна женщина купила в киоске семена декоративного цветочного мака, посеяла, наркоконтроль изъял выросшие растения, эксперт сказал - есть алколоиды опия? и так бы "присела", если бы не сохранила пакетик от семян, на котором было типографским способом пропечатано, что по согласованию с каким-то сельхозведомством Правительства этот мак разрешен к возделыванию в России

0  0
23.06.2017 13:28
- гость -

а у меня во дворе какая-то бабка, в палисаднике посадила мак...

0  0
23.06.2017 13:29
1-ый

в 90-е уже запретили выращивать мак. Было странно это осознавать. В прошлое лето садили на грядки, а спустя год - в тюрьму! Казалось, вот немного и отменят запрет. И коробочки, оставленные на семена, еще лет десять висели в амбаре под потолком... так и не посеяли((

0  0
23.06.2017 13:33
- гость -

В детстве у бабушки много мака было. Зимой потом и рулетики с маком стряпала, и в торты добавляла. А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...

0  0
23.06.2017 13:36
- гость -

А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...

наркоманил с детства? ))

0  0
23.06.2017 13:41
- гость -


- гость -
А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...

наркоманил с детства? ))
----------

Да ну тебя... В зрелых семенах мака нет опиума. Наркоманам семена не нужны, они за соком незрелых коробочек охотятся. А страдают, в итоге, все, кто любит маковые рулеты и вообще мак.

0  0
23.06.2017 13:49
- гость -

а у меня во дворе какая-то бабка, в палисаднике посадила мак...

у меня тоже. сейчас ходил покурить и глянул еще раз. торчит с десяток зеленых коробочек. цветы уже осыпались.

0  0
23.06.2017 13:50
- гость -

Он просто импортозамещался...

0  0
23.06.2017 14:35
- гость -

а в столицах СПб всё много круче! полковник мент нач.невского РОВД на лексусе гонял и героином посыпал прохожих пока его ловили.... крыше не заплатил что ли?

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