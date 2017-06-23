Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заринска, которого подозревают в незаконном выращивании растений мака на своем приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что в мае 31-летний мужчина посеял в своем огороде семена мака. За ними он тщательно ухаживал, поливал и пропалывал. Всего сотрудники полиции изъяли около двух с половиной тысяч корней мака. Экспертиза доказала, что все растения являются наркосодержащими.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Подозреваемый уже был судим.
Комментарии
Задержан крупный наркодилер! Очередная победа сотрудников правоохранительных органов! Прощайте булочки с маком.
Говорят из мака можно обезболивающие препараты делать. А у нас что, вообще мак не выращивается?
Да это же щавель !
Ну любит человек булочки с маком, что сажать теперь за это?Знаете ли в кризис все на своем огороде вырашивают...Беспредел!
когда я был маленьким, бабушка выращивала мак! Ох, эти булочки с маком!!!)))
а как красиво он цвел! ярко-красные огромные цветы. А потом осенью собирали головки и вытряхивали зерна в тазик. И как-то без правоохранителей обходились
теперь правоохранители помогают бабушкам вытряхивать зернышки
Мак, прямо из коробочки в рот... Забудьте, не будет больше такого!
Он просто очень любит булочки с маком, они правда вкусные, ничего в них плохого нет!
а моя бабушка в 70-е выращивала мак , но растения прятала за другими растениями, иначе утром в огород выходишь, а их уже срезали какие-то "любители булочек". Так что правильно изъяли , если сам не наркоман, то в его деревне "булочкоеды" найдутся
23.06.2017 13:13
- гость -
Ну, скажем, не в 70-е, а в 90-е. Либо в республиках с загорелым населением.
Мак - зло! А булочки нужно печь из муки 5-го класса! Остальное на продажу.
А как можно законно мак выращивать?
23.06.2017 13:16
- гость - Ну, скажем, не в 70-е, а в 90-е. Либо в республиках с загорелым населением.
с 78 по 85 - Усть-Пристанский район. Я тоже не слышал тогда по наркоманов, но мак по ночам в отдельные года зачем-то срезали с еще зелеными коробочками к моему огорчению. Я так и не мог дождаться когда они созреют. Именно по этой причине, а не из-за запретов бабушка перестала сеять мак
23.06.2017 13:18
- гость -
Мак выращивать нельзя. Даже те сорта, который не являются наркотическими.
В перечне растений содержащих наркотические вещества и не подлежащих культивированию, написано: «Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства».
Даже докоративный лучше не выращивать, чтобы не проводить ликбез для бдительных стражей порядка по курсу ботаники.
23.06.2017 13:18
- гость - А как можно законно мак выращивать?
В России нет. Одна женщина купила в киоске семена декоративного цветочного мака, посеяла, наркоконтроль изъял выросшие растения, эксперт сказал - есть алколоиды опия? и так бы "присела", если бы не сохранила пакетик от семян, на котором было типографским способом пропечатано, что по согласованию с каким-то сельхозведомством Правительства этот мак разрешен к возделыванию в России
а у меня во дворе какая-то бабка, в палисаднике посадила мак...
в 90-е уже запретили выращивать мак. Было странно это осознавать. В прошлое лето садили на грядки, а спустя год - в тюрьму! Казалось, вот немного и отменят запрет. И коробочки, оставленные на семена, еще лет десять висели в амбаре под потолком... так и не посеяли((
В детстве у бабушки много мака было. Зимой потом и рулетики с маком стряпала, и в торты добавляла. А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...
А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...
наркоманил с детства? ))
- гость -
А мы любили залить сухие маковые зерна кипятком часа на два, а когда они распарятся, слить воду, добавить сахара или мёда и есть эту вкусную массу...
наркоманил с детства? ))
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Да ну тебя... В зрелых семенах мака нет опиума. Наркоманам семена не нужны, они за соком незрелых коробочек охотятся. А страдают, в итоге, все, кто любит маковые рулеты и вообще мак.
а у меня во дворе какая-то бабка, в палисаднике посадила мак...
у меня тоже. сейчас ходил покурить и глянул еще раз. торчит с десяток зеленых коробочек. цветы уже осыпались.
Он просто импортозамещался...
а в столицах СПб всё много круче! полковник мент нач.невского РОВД на лексусе гонял и героином посыпал прохожих пока его ловили.... крыше не заплатил что ли?