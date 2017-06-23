День молодежи страна отмечает ежегодно 27 июня. В Барнауле праздничные мероприятия пройдут в субботу, 24 июня. В этот день состоятся спортивные турниры и чемпионаты, показательное выступление армейского спецназа, фестиваль команд КВН, флешмоб с запуском нескольких тысяч светодиодных шаров в ночное небо, караоке-батл, праздничный салют. Программа праздника опубликована на сайте администрации города.
Программа праздничного дня (почти все мероприятия на площади Сахарова, если не указано иное место):
- 12.00 Торжественное открытие Дня молодежи (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 12.00–18.00 Детская площадка в Сквере семьи (ул. Молодежная/пр-кт Социалистический)
- 12.00–20.00 Площадка "Патриот" (выставка современной военной техники ВС РФ)
- 12.00–19.00 Финал Сибири чемпионата России по "Автозвуку, Мультимедиа" (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 12.00–20.00 Финал Сибири чемпионата России по тюнингу (площадка перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина)
- 14.00 Показательное выступление армейского спецназа
- 14.00–18.00 Молодежный турнир по стритболу (этап Кубка России)
- 15.00–19.00 Спортивная игра "Марш-бросок"
- 15.00 Показательные выступления фигурного вождения мотоцикла "МотоДжимхан"
- 16.00 Показательное выступление армейского спецназа
- 16.30 Награждение победителей спартакиады профессиональных образовательных организаций города (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 17.00-18.30 Открытие Зональной городской студенческой стройки "Барнаул-2017" (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 19.00–20.30 Фестиваль команд Барнаульской лиги КВН "Летний кубок "КВН — каникулы" (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 20.30–21.00 Награждение победителей и призеров мероприятий в рамках Дня Молодежи (главная сцена площадь им.Сахарова)
- 21.00-22.00 Live Dj Set от резидента бара XXXX Барнаул DJ Alex Bender (главная сцена площадь им. Сахарова)
- 22.00-22.45 Выездная караоке команда "На волне" (главная сцена)
- 22.45–22.50 Массовый флешмоб "Барнаул Ярче" (запуск более 5000 светодиодных шаров в ночное небо)
- 22.50–22.55 Праздничный салют
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