Фото: mos.ru
Движение перекроют на участке улицы Партизанской в центре Барнаула в связи с реконструкцией трамвайного переезда в районе пересечения с Красноармейским проспектом. Ограничение будет действовать до 30 июня.
Проезд будет ограничен с 20:00 пятницы, 23 июня.
В связи с этим трамвайные маршруты №1 "ст. Докучаево – пл. Свободы" и №4 "ст. Депо №1 – п. Восточный" в ближайшие выходные будут закрыты, а с понедельника пойдут по маршрутам.
Трамваи №7 будут ходить по маршруту "Депо №1 — улица Анатолия — проспект Красноармейский — Аванесова — Змеиногорский тракт — Кордон".
Автобусы №41 также изменят маршрут и будут ходить следующим образом: ул. Партизанская – пр-кт Красноармейский – разворот на трамвайном переезде в районе здания №64 по пр‑кту Красноармейскому – пр-кт Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул. Партизанская – пр‑кт Красноармейский – разворот на трамвайном переезде в районе здания №47 по пр‑кту Красноармейскому – пр-кт Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту.
Изменения будут внесены и в трассу движения автобусов №80. В период ремонта они будут следовать так: пр-кт Красноармейский – разворот на трамвайном переезде в районе здания №64 по пр‑кту Красноармейскому – пр‑кт Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
Комментарии
т.е. Восточный и Докучаево отрежут. МАЛАДЦЫ
Молодцы. Давно пора облагородить этот уголок краевой столицы. Витрина города становится все краше и интереснее. Редкий сибирский город может похвастаться подобным великолепием.
23.06.2017 11:36
Filin
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т.е. Восточный и Докучаево отрежут. МАЛАДЦЫ
Да как же местные нытики ДОСТАЛИ!!!
Да давайте нихрена делать не будем и ничего не будет перекрываться.
Хотя, снова ныть начнёте: всё воруют, ничего не делают
Не знаю, как насчет Восточного и Докучаево, но нечетную сторону Красноармейского от четной точно отрежут: на Молодежке еще не закончили, а на Партизанской уже перекрыли. Развороты Крупской и Чкалова щас встанут колом. Объезжать через вокзал и Спартак?