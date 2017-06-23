Фото: gazeta19.ru
Операцию по спасению новосибирского альпиниста проводят сотрудники МЧС в горах Алтая.
Как сообщили 23 июня в ГУ МЧС по Республике Алтай, накануне вечером поступила информация о том что, на вершине Ак-Тру инструктор 1962 года рождения травмировал ногу.
Согласно предварительным данным, новосибирец сломал бедренную кость.
Утром 23 июня на вершину вылетел вертолет МЧС, чтобы эвакуировать пострадавшего.
Известно, что на борту находится медик и четверо спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда.
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