Алтайская полиция обращается к жителям региона с просьбой оказать помощь в раскрытии преступлений, жертвами которых стали пенсионеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

В течение этой недели произошло три похожих преступления, в которых фигурировали женщины цыганской наружности. Они предлагали снять порчу с пенсионеров. Инциденты произошли в Новоалтайске, Бийске и Заринске.

В первом случае две цыганки в Новоалтайске зашли в дом к 92-летней пенсионерке. Они предложили ей за десять рублей "снять порчу". Они проследили, откуда женщина достала деньги, и пока одна отвлекала его, вторая подозреваемая похитила 500 тысяч рублей.

Второй случай произошел в Заринске. Там на территории детского сада женщина подошла к 82-летней пенсионерке и также предложила "снять порчу". В итоге она завладела более чем 60 тысячами рублей.

Третий случай произошел 22 июня в Бийске. Там двое цыганок также предложили 70-летней женщине избавиться от порчи. В результате пенсионерка лишилась 35 тысяч рублей и золотых сережек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах совершения преступлений и личностях потенциальных мошенниц, немедленно сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону 02 либо по телефонам 8(3852)397-231 и 393-106.