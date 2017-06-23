Фото: souraskyclinic.ru
Биопсию миокарда начали проводить специалисты Алтайского краевого кардиологического диспансера, сообщают в пресс-службе медучреждения.
Процедура проводится на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В этом году начали проводить биопсию миокарда. Теперь жителям нашего региона, которые нуждаются в данной процедуре, не нужно обращаться и ездить в федеральные кардиохирургические центры.
Отметим, что, как правило, такая биопсия необходима больным с миокардитами. Еще большую значимость процедура представляет для пациентов, которые перенесли трансплантацию сердца, поскольку им необходимо регулярно делать биопсию с целью коррекции лечения.
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