Сотрудница пресс-службы минздрава Астраханской области лишилась своей должности после того, как выложила скандальный пост на своей странице в Facebook. Об этом пишет "Лайф".
Как сообщает издание, ранее в соцсетях появилась информация с просьбой помочь тяжелобольной астраханке Васильевой. В посте было сказано, что минздрав не дал девушке дорогостоящее лекарство. Эти медикаменты, как уверяет автор поста, должны были быть поставлены за счет областного бюджета.
На это сотрудница пресс-службы местного минздрава в Facebook написала следующее: "Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько людей нуждается в элементарном жилье". Девушка также отметила, что на эти деньги можно купить 12 квартир. Правда, через некоторое время она удалила свой пост. Но поздно — он уже ушел в народ.
Комментарии
В этой новости больше всего удивило, что есть лекарство стоимостью в 12 квартир.
Как называется это лекарство?
2,5млн.стОит одна доза.
У 28-летней Ирины Васильевой с 17 лет стоит редкий диагноз. Девушка страдает ночной гемоглобинурией. Лечить болезнь невозможно, но поддерживать жизнь человека реально двумя способами — постоянным переливанием крови или препаратом, который стоит два с половиной миллиона рублей за месячный курс. Особенность лекарства не только в дороговизне, но и в том, что после начала приёма переливание уже не будет действовать, лекарство нужно будет принимать постоянно. Препарат входит в перечень жизненно важных, а значит, должно предоставляться больным за счёт бюджета.
23.06.2017 14:22
Ируся
2,5млн.стОит одна доза
Это что героин? Или эликсир жизни? Из чего оно сделано?
Слушайте,я не ее лечащий врач..Написано же-препарат принимается раз в месяц. А в чем-не написано. Я назвала это дозой. у меня всё. Всем хороших выходных!
Странно что не дал Минздрав, а уволили сотрудницу сказавшую что король то голый
Soliris
Годовая стоимость: $ 409 500 Производитель: Alexion Pharmaceuticals
Самое дорогое лекарство в мире. Этот препарат относится к пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ). Оно лечит расстройство, в котором иммунная система разрушает красные кровяные клетки. Без лечения, как правило, смерть наступает в течение 10 лет. Это заболевание поражает 8000 человек на территории США.
тфу на вас на эти деньги абрамович с березовским поужинали как то. вино стоило 100000 бутылка
В течение 10 лет? Меня с циррозом никто толком не лечит,и судя по всему у меня гораздо меньше оставшихся лет чем 1
23.06.2017 15:04
- гость -
Годовая стоимость: $ 409 500
То есть каждый год человеку надо 24 млн рублей. Чтобы прожить 20 лет, надо полмиллиарда. И у нас кому нибудь выделяется по 24 млн каждый год?
Тем временем в России не могут выпуск глюкозы наладить.
Лечиться надо альтернативным способом, где вы стока денег напасете для фармацевтов.
23.06.2017 15:14
- гость -
В течение 10 лет? Меня с циррозом никто толком не лечит,и судя по всему у меня гораздо меньше оставшихся лет чем 1
бросьте пить, а потом есть - всё само пройдет
о чём речь? в России гепатит ц никто не лечит у 2млн больных 4 пачки таблеток 400тыр стоит курс для полного излечения! иначе цирроз...
Если ты про софобувир,то да,а если альтевир или пегасис,то лучше не надо. Имел неосторожность.
ключевой препарат софосбувир =========== гепатит C В 2015 году было зарегистрировано 1,8 миллиона пациентов. Руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора Владимир Чуланов считает, что на самом деле таких людей от 3,5 до 4,7 миллиона и эти люди обречены на цирроз и рак печени...
софосбувир ориджинал курс в США 12-недельный курс новых лекарств от гепатита С в США. Он стоит 94,5 тысячи долларов и гарантирует полное выздоровление=========остальное индийские дженерики , они не так эффективны
Лечиться надо альтернативным способом============ вонючий мужлан распутин же лечил царя, царицу , царёнка и Россию, нежно любя им мозги , и ведь помогало! и сейчас он материализовался в образе духовника поклонской , а в прошлом мента-убийцы сережи романова и любит мозг ей и через неё всем нам...