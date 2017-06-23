Фото: vk.com/barneos22
Большая пробка образовалась в Барнауле на Южном тракте из-за ремонтных работ, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Идет ремонт дороги Южный тракт! Дорожники перекрыли дорогу и сами регулируют проезд! Пробка просто ужас!" - отмечает автор заметки.
На фото видно, что автомобилистам приходится двигаться по встречной полосе.
Комментарии
А вот мне интересно а какие полномочия по дорожному регулированию у дорожников? Стоит с жезлом с рацией.. Такими темпами скоро дворники будут перекрестки разруливать )
Пусть рады будут, что их хоть так разруливают. Иначе бы стояли упершись лоб в лоб.
что не так-то? дорогу вам делают, а вы опять недовольны
у вконтактышей пердаки из за пробочки перегрелись
12-55 из хаты строчишь?
а по яндексу нет пробки, кому верить?
Езжайте через Змеиногорский, кто мешает? Работники делают дорогу, организовали реверсное движение, причем обычная практика по всей стране так и на трассах федерального значения работники при ремонте рулят движением...