Киев заявил, что Швейцария арестовала 15 миллионов евро финансовых гарантий, которые Европейский вещательный союз (ЕВС) выделил Украине на проведение "Евровидения" в этом году, пишет РБК.
Как сообщается, решение об аресте принадлежит Женевскому управлению принудительного взыскания задолженности. В письме, которое получил Киев, не сообщаются причины ареста.
В свою очередь, на Украине говорят, что уже наняли швейцарских юристов для представления интересов Украины. Киев намерен подать в суд не встречный иск, а возражение.
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