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Цены на бензин, которые существенно выросли в Алтайском крае в начале июня, продолжают увеличиваться.
О процессе удорожания топлива говорится в еженедельном обзоре Центрального диспетчерского управления ТЭК. В частности, речь идет о бензине марки АИ-95.
"В Сибирском округе средняя цена поднялась на +0,03 руб./литр, до 38,11 руб./ литр, вследствие роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в Республике Алтай, Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях", — отмечается в отчете.
В целом по стране в течение недели средняя цена на автобензин АИ-95 увеличилась в семи округах. Аналогичная ситуация наблюдается и в разрезе цен на самую популярную марку топлива — АИ-92.
Напомним, что в первой половине июня Алтайский край оказался в числе регионов страны, где был зафиксирован наиболее существенный рост цен на топливо.
Также в лидерах по этому нерадостному показателю значились Иркутская и Новосибирская области, Республика Алтай и Тыва.
Комментарии
При мировом падении цены на нефть и падении цен на автомобильное топливо в странах, в данной новости для России нет ничего необычного.