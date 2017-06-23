Прокуратура Алтайского края назвала незаконным предложение Госинспекции к застройщикам о проведении повторной экспертизы проектов. Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса еще в минувший понедельник, 19 июня.
Главная тема заседания — вопрос законности проведения застройщиками дополнительной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, социальных и иных объектов с массовым пребыванием людей.
Напомним, в январе 2017 года Государственная инспекция региона направила письмо руководителям строительных организаций, "в котором в связи с произошедшей 26.12.2016 аварийной ситуацией в торгово-выставочном комплексе "Галактика" по пр-ту Строителей, 117 в г. Барнауле (выяснилось, что проект был с нарушениями, но все равно прошел экспертизу — прим. ред.) даны рекомендации застройщикам о проведении государственной экспертизы проектной документации, на основании которой ведутся либо планируются работы по строительству, реконструкции перечисленной категории объектов".
"Хозяйствующие субъекты вынуждены проходить не предусмотренную действующим градостроительным законодательством экспертизу проектной документации, что, наряду с финансовым бременем, создало административные барьеры при осуществлении строительной деятельности", — сказано в сообщении прокуратуры.
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После письма застройщики обратились для получения госэкспертизы проектной документации в КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".
"Государственная экспертиза проектной документации (ее отдельных разделов) в указанных случаях названным учреждением не проводилась. Хозяйствующим субъектам фактически оказана негосударственная услуга по повторной проверке отдельных разделов проектной документации объектов капитального строительства", — добавляют в прокуратуре.
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Ведомство нашло в этих действиях нарушение закона о защите конкуренции.
Руководителю Госинспекции внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Кстати, депутаты Алтайского краевого Заксобрания направили в Госдуму проект закона об ужесточении требований к негосударственной строительной экспертизе в России из-за некачественного ее выполнения.
По информации АКЗС, в Алтайском крае из восьми повторно проверенных проектов только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов. Остальные были с существенными недостатками, в том числе влияющими на надежность и безопасность объектов.
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