Суд арестовал торговый центр в Лас-Вегасе площадью семь тысяч квадратных метров, который принадлежит экс-владельцу Черкизовского рынка бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом пишет "Коммерсант".
Как сообщает издание, предприниматель должен Банку Москвы 19 миллиардов рублей. Отметим, что руководители коммерческого предприятия обратились в американский суд. Они обвиняют Исмаилова в мошенничестве. По их мнению, Исмаилов перестал обслуживать кредиты в России и организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США.
Суд, в свою очередь, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.
Комментарии