Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе встречи с заместителем главы федерального Минсельхоза Иваном Лебедевым заявил о выходе на новый уровень импортозамещения.
Как сообщили в пресс-аппарате краевого правительства, господин Лебедев прибыл в регион на агрофорум "День сибирского поля", который по традиции прошел в Павловском районе. Во время беседы с губернатором федеральный чиновник обсудил вопросы, связанные с созданием в регионе научного центра агробиотехнологий.
Александр Карлин предлагает ускорить процесс формирования центра, в состав которого войдут пять научно-исследовательских институтов Алтайского края и один Республики Алтай.
"Сегодня Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий очень востребован. Мы сейчас выходим на совершенно новый уровень импортозамещения. Речь идет о том, чтобы и технологии, и сорта, и семенной материал, и племенной скот были наши, отечественные", — подчеркнул глава региона.
Замминистра сельского хозяйства, в свою очередь, отметил, что федеральное ведомство подготовило проект научно-технической программы, направленной на импортозамещение в сферах селекции и генетики.
Комментарии
Молодцы, чо. Польские яблоки по 50р. заместили краснодарскими и китайскими по 120р. Дальше что будем замещать?
Т.Е. и семена и молодняк самим выращивать? И добавки в комбикорм российские? И инкубационное яйцо чтоб своё? Какую то фантастику развел.
Новый уровень пробития дна?
да коле можно врать!!! все закупаем из-за бугра, экспортируем только сырьё - нефть...
"Речь идет о том, чтобы и технологии, и сорта, и семенной материал, и племенной скот были наши, отечественные" Были? Вот когда это всё будет отечественное, тогда и можно говорить о успехах.
А мне нравиться. Я заметил, что он постоянно всем московским что то рассказывает. У меня возник один вопрос. Откуда он всё знает? Ну прямо энциклопедия ходячая. Был один такой персонаж не помню в каком фильме, и он тоже все знал.
А еще хорошо, что у нас цены растут. Это говорит о повышении качества производимой продукции. А то что в цивилизованном мире цены падают. Это говорит о дичайшем перепроизводстве, переизбытке товарной массы. Неумении планировать и вести народное хозяйство в своих странах. И как следствие приводит к кризису в реальном секторе экономики и гибели производства, как нам показывает тиливизир.
А когда жители села будут получать достойную зарплату? Он не сказал? Ну хотя бы как у его замов. Достал уже со своими фантазиями о благополучии. Ему не краем управлять, а фантастические рассказы писать.
И братья Гримм и Анедерсон так не умели... То он вторую смену в школах ликвидировал и докладает об этом в Маскве, то новые заводы открылись в крае... во фантазёр!
Это лишний раз доказывает, что любой простой прокурор в России может стать губернатором.
Человек знает очень много красивых, но непонятных ему слов.
Это лишний раз доказывает, что любой простой прокурор в России может стать губернатором
Опасно мыслите. Так дойдете до того, что и любой ФСБшник(охранник) может стать...
23.06.2017 14:00
- гость -
не врите не только нефть. 15 млн тонн угля на экспорт только через Мурманский порт проходят. лес эшелонами, алюминий, никель, руды, зерно миллионами тонн., оружейный уран, рыба, крабы и многое другое.
23.06.2017 15:39
Пионер
больше годабольше 500 сообщений
Я мыслю как подсказывает мне мой ум, мое сердце, мое знание жизни, мои убеждения. А Вы все трясетесь? и боитесь. Прячась за непонятные Вам слова и фразы... Эх, товарищ, не построить с Вами светлого будущего на земле российской.
Эх, товарищ, не построить с Вами светлого будущего на земле российской.
Много будущего построил, строитель? Или как всегда? Только на бумаге?