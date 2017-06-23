Ежегодный праздник цветения пионов состоялся в Чемальском районе на реке Куюм на территории уникального Эко-парка "Сад Пионов".
Три дня для гостей праздника работали разнообразные концертные, творческие и спортивные площадки. Фестиваль проходит уже пятый год, концепция праздника ежегодно меняется. В этом году темой стала "Алиса в стране пионов". Маленькие гости могли побывать на настоящем чаепитии у Шляпника и сыграть с ним в веселые игры, а взрослые — посетить мастер-классы по йоге, рисованию, танцам или просто насладиться концертной программой.
Эко-парк "Сад Пионов" расположился на площади более 2,5 га. На его территории находятся многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. В "Саду Пионов" вы также найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, контактный зоопарк, гостевой дом на восемь номеров. На территории эко-парка работает ресторан.
Парк открыт для посещения ежедневно.
Комментарии
Наша семья уже третий год подряд уезжает на летний отдых в Сад пионов! Уютные, чистенькие номера, красивая территория... Вера Адамовна, Александра Адамовна, огромное Вам спасибо за качественный, красивый отдых!