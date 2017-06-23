Фото: vk.com/barneos22
Столкновение легкового автомобиля Honda Accord и мотоцикла произошло днем в пятницу, 23 июня, в Барнауле в районе дома №164 по улице Власихинской, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 13:20. Известно, что за рулем автомобиля находился водитель 1986 года рождения, а мотоциклом управлял мужчина 1984 года рождения.
В результате ДТП водитель байка получил телесные повреждения и был доставлен в горбольницу №1.
Комментарии
У мужика на фото виден зад, это не гей-пропаганда?
Госномера хоть есть у этого мотоциклиста? По городу носятся массово хрустики без номеров, а ГИБДД до этого никакого дела нет. Да и как ездят и где ездят. По запрещенным для мотоциклистов улицам, вплоть до центральной пр-та Ленина, при полном пренебрежении ПДД и собственной безопасностью. Вот и итоги.
А разве Лента на Власихинской новее ленты в Пионере?
В Пионере Недолента или новейшая.