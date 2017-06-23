Прокуратура Сахалинской области инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором медсестра больницы оскорбляет двухлетнего ребенка, замаравшего штаны. Об этом пишет "Российская газета". В прокуратуре говорят, что результаты проверки будут оглашены "незамедлительно".
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором медсестра Макаровской ЦРБ очень грубо отчитывает малыша. При этом известно, что маленького мальчика изъяли из неблагополучной семьи и положили на лечение в эту больницу.
В настоящее время специалисты решают вопрос о лишении родительских прав его матери. Медсестра после публикации этого видео уволилась.
Комментарии
я видела это видео. Там такой мальчишка хорошенький.И такой несчастный.Мало того,что от мамы забрали,так эта мразь ребенка обзывает косым и на камеру снимает. Надо было видеть его глазенки.Напуганные и такая безнадега в них...........ужасно просто. В тюрьму ее сажать нужно.
Сограждане, надо быть добрее друг к другу. А уж к двухлетнему практически сироте при живых родителях...Тогда и жизнь будет добрее к нам.
медсестра бывает кусачей только от жизни собачьей , может её хахаль обрюхатил и бросил?
- гость -
медсестра бывает кусачей только от жизни собачьей , может её хахаль обрюхатил и бросил?
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Да какая разница? Попробовала бы она выступать так перед здоровым мужиком, сразу бы в репу получила. И пофиг бы ему было, какие там у неё в личной жизни проблемы.
Попробовала бы она выступать так перед здоровым мужиком, сразу бы в репу получила
Вы на всех неадекватов с кулаками кидаетесь? Вы в адеквате?
- гость -
Попробовала бы она выступать так перед здоровым мужиком, сразу бы в репу получила
Вы на всех неадекватов с кулаками кидаетесь? Вы в адеквате?
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Сейчас именно ВЫ на меня кидаетесь. Вы в адеквате?
У ребенка и так стресс, его от мамы отняли и привезли в незнакомое место. А эта мымра еще и самоутверждается за счет малыша.
Сейчас именно ВЫ на меня кидаетесь. Вы в адеквате?
Я задал вам два вопроса. Если вы их восприняли как киданиие на вас, то вы не в адеквате. А я в адеквате. Ни на кого не накидываюсь. Кидающимся говорю " С новым годом" и отхожу в сторону.
P.s. С новым годом вас!
- гость -
Сейчас именно ВЫ на меня кидаетесь. Вы в адеквате?
Я задал вам два вопроса. Если вы их восприняли как киданиие на вас, то вы не в адеквате. А я в адеквате. Ни на кого не накидываюсь. Кидающимся говорю " С новым годом" и отхожу в сторону.
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Вы задали неадеватные вопросы. Если вы этого не осознаете, значит вы как раз и есть неадекват.
Разъясню, раз непонятно. Ваши вопросы из области "Вы уже перестали курить травку или еще нет?". Как вы думаете, это адекватные вопросы?
23.06.2017 17:54
- гость -
коллега медсестры отписалась? поистеричнее физиономию делай и кидайся на людей
23.06.2017 17:54
- гость -
Я уже понял, что вы не перестали курить травку. Зачем вы это всячески демонстрируете? Это признак прогрессирующей неадекватности.
23.06.2017 17:54
коллега медсестры отписалась? поистеричнее физиономию делай и кидайся на людей
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Вы точно неадекват... Или уже пятницу наотмечался?
Женщина, отойдите от меня на три метра. От вас исходят нехорошие флюиды. Хотя может быть вам помыться надо. Я с вами общаюсь вежливо, в отличии от вас.
Женщина, отойдите от меня на три метра. От вас исходят нехорошие флюиды. Хотя может быть вам помыться надо. Я с вами общаюсь вежливо, в отличии от вас.
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Ты - хамло. Прицепился, нахамил. Тебе баба твоя давно не давала, что ты на людях срываешься?