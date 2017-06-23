Прокуратура Сахалинской области инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором медсестра больницы оскорбляет двухлетнего ребенка, замаравшего штаны. Об этом пишет "Российская газета". В прокуратуре говорят, что результаты проверки будут оглашены "незамедлительно".
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором медсестра Макаровской ЦРБ очень грубо отчитывает малыша. При этом известно, что маленького мальчика изъяли из неблагополучной семьи и положили на лечение в эту больницу.
В настоящее время специалисты решают вопрос о лишении родительских прав его матери. Медсестра после публикации этого видео уволилась.
Комментарии
я видела это видео. Там такой мальчишка хорошенький.И такой несчастный.Мало того,что от мамы забрали,так эта мразь ребенка обзывает косым и на камеру снимает. Надо было видеть его глазенки.Напуганные и такая безнадега в них...........ужасно просто. В тюрьму ее сажать нужно.
Сограждане, надо быть добрее друг к другу. А уж к двухлетнему практически сироте при живых родителях...Тогда и жизнь будет добрее к нам.