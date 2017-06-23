Фото: пресс-служба барнаульского водоканала
Дезодорирующая установка, призванная нейтрализовать неприятный запах в городе, начала работать в Барнауле, сообщили в пресс-службе водоканала.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, техническую новинку установили на иловых картах в поселке Ильича, где складируется осадок, оставшийся после очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях №1.
Работа установки сводится к тому, что посредством специального опрыскивателя рассеивается реагент, подавляющий запах. Устройство обошлось в 2,7 миллиона рублей с запасом реагента. Эффективность установки еще предстоит оценить. Качество атмосферного воздуха будет определено с помощью независимой лаборатории.
В Барнаульском водоканале подчеркивают, что появление новинки решает не все задачи по переработке осадка, остающегося после очистки стоков.
По словам гендиректора компании Дмитрия Масловского, каждый день очистные сооружения канализации №1 принимают более 100 тысяч кубометров стоков.
"Вопрос хранения и переработки осадка должен решаться системно. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе переработку осадка для дальнейшего использования в качестве органического удобрения", — отметил руководитель предприятия, подчеркнув, что для этого нужны очень серьезные вложения.
Комментарии
Устройство обошлось в 2,7 миллиона рублей Надеюсь трактор входит в стоимость?
Дерьмом и свалками травили, еще один агрегат за бюджетные деньги...Было бы странно, если нагадили в квартире, и вместо того чтобы убрать дерьмо, поливаете все вокруг духами.
23.06.2017 14:21
Гость
ИНфа есть, что за бюджетные?
Лучше бы бездетным инвалидам пенсионного возраста в детдом отдали.
Вспоминается анекдот с фразой "Как будто под ёлкой кто-то насрал".
Не забрызгивать дезодорантом надо тухлятину, а убирать подальше. А Водоканал нещадно штрафовать. Вечная вонь на Змеиногорском в районе горбольницы №5 тоже от иловых карт на Ильича?