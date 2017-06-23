Поселок "Чистые Пруды" в пригороде Барнаула близ села Фирсово уже три дня остается без света после массового отключения вечером 20 июня во время серьезного урагана. Без света пока все жители поселка, это порядка 100 домов. Об этом ИА "Амител" рассказал один из жильцов поселка Алексей.
Информацию "Амителу" подтвердили в местном ТСЖ.
"Вчера у нас энергетики работали. Нашли две причины на поверхности: попадание молнии в изолятор и спайка проводов. Сейчас снова ждем специалистов. Люди уже повыкидывали все продукты, кто мог — купил генераторы, но таких немного", — рассказал ИА "Амител" инженер ТСЖ Виктор Некрасов.
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Главная проблема поселка — никому официально не принадлежащие электрические сети. У поселка есть договор на поставку электроэнергии с "Алтайэнергосбытом", а на обслуживание электросетей договора нет, в том числе из-за отсутствия документации на сети.
В пресс-службе филиала МРСК "Сибири" — "Алтайэнерго" (обслуживают близлежащие сети) подтвердили, что данные сети на их балансе не стоят.
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Сейчас вопрос пытаются решить на уровне власти. Тему недавно обсуждали в администрации Первомайского района, но пока непонятно, кто будет ремонтировать неполадку и когда люди получат свет.
Получить оперативный комментарий в администрации на момент публикации не удалось.
Комментарии
звоните им на 88001000380 по другому ну никак
Написано же, что сети на балансе не стоят. Собираем деньги и потом звоним.