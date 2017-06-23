Фото: topoboi.com
Житель Барнаула, укравший сотни яиц с оптовой базы в канун Пасхи, приговорен к условному сроку.
Как сообщили порталу Amic.ru в прокуратуре Центрального района города, на скамье подсудимых оказался 54-летний горожанин. Его признали виновным в покушении на грабеж.
В настоящее время установлено, что в апреле этого года, незадолго до Пасхи, мужчина проходил мимо оптовой базы, находящейся рядом с его домом. Через открытые ворота он увидел большое количество коробок, в которых он обнаружил куриные яйца.
Барнаулец взял одну из коробок, в которой находились 8 ячеек с яйцами по 30 штук в каждой, и отнес к себе домой.
Затем он решил повторить сей маневр и вернулся на базу. Когда мужчина завладел еще одной коробкой, его увидели работники предприятия и бросились за ним в погоню. В итоге злоумышленник был задержан.
Ранее горожанин уже был судим. Приговором суда ему назначили наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Комментарии
Вооот. Жадность до добра не доведёт. Надо было сказку о рыбаке и рыбке вспомнить.
Жадность фраера сгубила
Будущий губернатор?
Забег? Опять? Воистину, Барнаул - город забегов. Надеюсь, бегун был в валенках, свадебном платье и с младенцем подмышкой?
А может он к встрече с навальным готовился?
одного года и четырех месяцев лишения свободы условно за 240 яиц,
он видимо не знал что воровать надо миллионы чтобы не быть виновным.