Президент России Владимир Путин поздравил всех одиннадцатиклассников с выпускными. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства напомнил выпускникам, что школа открыла для них мир знаний, научила труду и усердию, старалась воспитать ребят честными, порядочными людьми.
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"Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал", — сказано в поздравлении.
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