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Простые правила интернет-знакомств

, ИА "Амител"
Как не попасть впросак при романтическом знакомстве в интернете

Статистика утверждает, что в странах Запада около 30 % влюбленных пар познакомились именно с помощью интернет-сайтов. Конечно, реальная жизнь предоставляет современному человеку гораздо больше возможностей для судьбоносных встреч. Встретить свою вторую половину можно в общественном транспорте, на работе, в ресторане или кафе, библиотеке и многих других местах. Но практически всегда это люди из своего города.

Интернет же обещает одиноким жителям Барнаула значительно более широкие возможности. С помощью сайтов знакомств можно найти родственную душу за тысячи миль. И это действительно удивляет.

Однако психологи не рекомендуют "бросаться в омут с головой", увидев очередное сообщение от красивого парня или обворожительной девушки. Учитывая критерий невозможности увидеть человека сразу, нужно действовать осторожно.

Прежде чем выбрать сайт, где можно познакомиться, нужно изучить следующие несложные правила:

  1. Перед регистрацией нужно завести новый почтовый ящик, не содержащий сведений о реальной фамилии. Также новым знакомым не следует сразу давать свой адрес, телефон.
  2. Пароль должен быть очень надежным. В противном случае доступ к личной страничке могут получить злоумышленники.
  3. Информацию о потенциальных партнерах нужно изучать очень внимательно, даже придирчиво. Если что-то настораживает, вызывает сомнения, связываться с человеком нельзя. Это правило нужно обязательно соблюдать, если вы нацелены на серьезные знакомства.
  4. Во время переписки нужно узнать о человеке как можно больше. Хобби, работа, место проживания, семья, образование — все эти вопросы нужно уточнять на первом этапе знакомства.
  5. Переходить по ссылкам, которые присылает малознакомый человек, не нужно.
  6. Если человек, втершийся в доверие, начинает просить деньги, общение желательно тут же прекратить.
  7. Решение о первой встрече вы должны принимать самостоятельно. Не следует поддаваться давлению со стороны нового интернет-знакомого. Особенно важно это для девушек. Также представительницы слабой половины человечества должны отказываться от свиданий в малолюдных местах.

Немаловажно и то, чтобы сайт знакомств был надежным, имел безупречную репутацию. Тогда все возможные риски будут сведены к минимуму. Отлично зарекомендовал себя проект LinkYou. Зарегистрировавшись на нем, очень многие люди вскоре создают счастливые семьи.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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