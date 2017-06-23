Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Добро на открытие пляжа "Водный мир" в Барнауле дали сотрудники МЧС — данная площадка признана готовой к приему горожан.
"23 июня состоялась приемка пляжа, выдано освидетельствование", — сообщили порталу Amic.ru в Главном управлении спасательного ведомства по региону.
По словам собеседника, официально купаться здесь разрешено уже с сегодняшнего дня.
Отметим, что "Водный мир" уже давно зарекомендовал себя как один из основных пляжей краевой столицы.
По информации службы новостей "FM-Продакшн", к официальному открытию готовится еще один пляж в пригороде Барнаула – на озере Пионерском в Казенной Заимке.
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Напомним, всего в этом сезоне в Алтайском крае должно заработать 67 мест, предназначенных для массового купания.
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