Водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что авария произошла днем в пятницу, 23 июня, в районе дома № 107. За рулем автомобиля был 20-летний парень без прав. Он ехал по улице Эмилии Алексеевой со стороны улицы Малахова в сторону улицы Попова.
В результате ЧП пострадал 57-летний мужчина, который находился на остановке. Он доставлен в больницу. По данному факту назначена проверка.
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Что можно ждать от водителя автомобиля Toyota Corona (Corola) ....