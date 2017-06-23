Блокировка Telegram
Роскомнадзор в скором времени может заблокировать мессенджер Telegram. Чтобы не произошло блокировки, нужно лишь заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram.
"Сразу бы уже интернет заблокировали, ведь к этому всё и идёт", "Телеграм заблокируют. Кто следующий на очереди?", "Скорей бы уже все заблокировали, так охота уже с калькулятора общаться", "Голубиная почта 4ever", "Миллионы людей просили Дурова вернуть стену, думаете, он послушал?", — шутят пользователи интернета в ответ на такую новость.
Стоит отметить, что нашлись и те, кому все равно, заблокируют мессенджер или нет — люди просто им не пользуются.
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Медведев-мем
Фото премьер-министра России Дмитрия Медведева вновь было отмечено интернет-общественностью. На этот раз фотограф агентства Reuters запечатлел необычное выражение лица Медведева во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, приуроченной ко Дню памяти и скорби.
"Такое впечатление, будто Медведев до сих пор злой на немцев", — шутят пользователи соцсетей и превращают фото в очередной мем с Медведевым.
Когда Медведев не спит pic.twitter.com/p0CxUpg14u— Prometheus (@1Prometey) June 22, 2017
June 23, 2017
June 22, 2017
Фонари с надписями о любви в Барнауле
Мамонтенок переехал с Ленинского проспекта, а на его месте в Барнауле появились новые фонари, на опорах которых на разных языках мира написано "Я тебя люблю".
"Да, красивенько", "Побольше бы таких сквериков у нас в городе", "Скверик хороший получается", — реагируют на изменения барнаульцы.
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