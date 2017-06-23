Фото Станислав Хазиев

На встречу с главой региона были приглашены самые выдающиеся выпускники со всего Алтайского края. Это не только те ребята, которые закончили школу на отлично. Среди них есть призеры и победители всероссийских олимпиад, а также спортивных соревнований и творческих конкурсов. Все они получат медаль "За особые успехи в учении".

"Мне всегда нравилось учиться. Я просто занималась любимым делом, глубже изучала те предметы, которые больше всего нравились. Участвовала в олимпиадах по обществознанию, истории, занимала призовые места. Я сдавала ЕГЭ по физике и обществознанию. Результатами вполне довольна. Очень хочу заниматься социальной работой и надеюсь, что поступлю на факультет социологии АлтГУ", — поделилась выпускница бийского лицея-интерната Елизавета Ревякина.

Александр Карлин пожелал выпускникам выбрать профессию по душе и заверил, что проблем с поступлением в государственные вузы у них не будет. Также губернатор затронул тему востребованности специалистов. По его словам, в крае всегда будут востребованы все специальности в секторе экономики, здравоохранения, педагогики, науки и спорта.

"Возможности для самореализации у вас превосходные. Вы находитесь в замечательном возрасте — возрасте старта. Искренне всех поздравляю с этим событием, которое, я вас заверяю, бывает только раз в жизни. Все в ваших руках. Счастливого вам плавания и всего самого доброго!" - пожелал глава региона.

Также у выпускников была возможность задать свои вопросы Александру Карлину. Ребята спрашивали о планах развития в сфере труда и увеличении количества рабочих мест, о программах улучшения социальной жизни. А еще школьники интересовались у губернатора о его секретах планирования рабочего дня и самоорганизации.

"У меня очень напряженный график, я его тщательно планирую. Планировать свой день, по моему мнению, должен каждый человек. Я спустя время заметил, что "зависают" те дела не очень приятные или сложные. Обычно люди сдвигают такие дела, а я насильно заставляю себя это делать в первую очередь. И это реально помогает правильно планировать свой день", — рассказал Карлин.

Напомним, всего в этом году выпускников средних школ более 11 тысяч. Из них 1200 — медалисты.

Автор: Оксана Исакова