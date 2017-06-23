В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в изнасиловании пяти опекаемых девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве полагают, что в течение пяти лет — с 2012 по 2017 год - мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. Как пишет РИА "Новости", за это время он более 700 раз надругался над ними.
Сейчас дети изъяты из семьи. Они находятся в детском доме, где с ними работает психолог.
Следствие также намерено дать оценку работе должностных лиц органов опеки и попечительства. В отношении них также возбуждено дело о халатности. Сам приемный отец арестован и находится под стражей.
Известно, что всего в семье было девять детей, в том числе и родные дети мужчины.
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