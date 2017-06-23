Видео: Amic.ru
Жизнь в Алтайском крае становится все лучше и лучше. И это чувствуют не только люди, но и котики!
Так, рост реальных располагаемых доходов в регионе, конечно же, сказывается и на настроении братьев наших меньших, которые благодаря улучшению благосостояния своих хозяев могут надеяться на новые "плюшки".
Портал Amic.ru связался с ведущим четвероногим экспертом – Гипномурзиком, который делится своим мнением.
Комментарии
отличные новости от котика))
Вы взорвали мой мозг... Я пошел смотреть сколько у меня в кошельке осталось.
бугага
Отсыпьте, пожалуйста