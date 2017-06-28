Фото: Сергей Меркулов, из личного архива Светланы Романовой

"Я еще не появилась здесь, а вы уже что-то обо мне знаете. Я всегда рекомендую думать, что и где мы рассказываем социуму. История формирует наш имидж", — считает имиджмейкер Светлана Романова. Светлана знает о стиле все. Как заявить о себе без слов, как яркий шарф или браслет меняет жизнь, в какой момент надо менять город и как понять, что вам необходима помощь имиджмейкера – об этом и не только читайте в эксклюзивном интервью на Amic.ru.

Кто: Светлана Романова – имиджмейкер, преподаватель Московского института телевидения "Останкино" (МИТРО), дизайнер дома Романовых.

Где училась: школа имиджа и стиля Bogomolov’ Image Schoo, г. Рига, Латвия, художник по гриму, г. Париж, Франция.

Ее учителя: историк моды Александр Васильев; стилист, имидж-дизайнер Жанна Дубска; преподаватель визуального искусства Яна Кэлдере.

Бийск – Рига – Париж

Ничего не предвещало успеха: Светлана с мужем жила в Бийске. Обычная семья: дети, работа экономиста, привычная и спокойная жизнь. Бросить работу и перекроить судьбу пришлось после развода. Светлана осталась одна с двумя детьми с единой мыслью: а что дальше? А дальше будет желание доказать (в первую очередь себе), что она может круче и лучше.

Потом была учеба на визажиста-технолога в Новосибирске. Образование помогло открыть студию визажа в Бийске, где еще и обучала клиенток искусству мейкапа. Огромный результат для маленького провинциального города. Но это было даже не началом пути, скорее сборами перед сложным, но очень интересным путешествием.

"Мне поступило предложение поехать в Латв ию и поступить в международную школу имиджа и стиля Bogomolov’ Image School. Нужно было много денег. И учиться не один год. Обучение предполагало частые перелеты, чтобы посещать семинары различных преподавателей. Среди них был историк моды Александр Васильев", — вспоминает Светлана.

Было трудно. Невыносимо трудно. Девочке из маленького Бийска пришлось заявлять о себе в Европе. Дети остались с бабушкой. Денег не хватало. Однако Светлана получила диплом имиджмейкера. Ее работа так понравилась преподавателям, что ее пригласили в Париж. В столице моды она училась на художника по гриму и получила международный диплом. Дальше были курсы у известных специалистов в мире стиля и моды.

Учеба у таких мэтров означала международное признание. Сегодня Светлана обучает сама. Имеет право, опыт и знания. Она преподает на высших курсах моды, имиджа и стиля в Московском институте телевидения "Останкино" и работает имиджмейкером. Не путать с работой стилиста: она не просто переодевает людей и создает образ. Она меняет жизнь. Ни много ни мало.

"Многие ошибочно полагают, что работа имиджмейкера заключается в том, чтобы сводить клиента в магазин. На самом деле это не так. Все начинается с психологии. Изначально ты знакомишься с клиентом ближе, погружаешься в его жизнь. Необходимо понять, кто его окружает, какие у него мечты, планы. А еще для кого или чего он решил измениться…

Женщина никогда не меняется для себя. Это не причина. Мы всегда меняемся ради какой-то цели или задачи: выйти замуж, развестись, найти новую работу, продвинуться по карьерной лестнице", — говорит Светлана.

Понять, ради чего ты хочешь измениться, — 50% успеха. Но без этого работу не построить. Имиджмейкер не будет делать то, что говорит клиент. Главное – докопаться до сути.

"Бывает, что человек при первой встрече плачет, говорит, что на душе и чего он хочет. А бывает и так, что просто знакомства недостаточно. Я вижу, что человек закрыт и совсем не это его волнует. Я никогда никому не верю на слово, нужно докопаться до сути. Непрофессионально идти у клиента на поводу. Личность приходится раскрывать через специальные задания, анализ гардероба", — продолжает эксперт.

Светлана ответила на главные вопросы: можно ли одеться дешево, но при этом выглядеть дорого, как правильно организовать свой шкаф и насколько важна ваша история для достижения успеха. Об этом и многом другом читайте далее.

Главные составляющие имиджа

"Имидж человека имеет несколько составляющих. Первое — данные, которые есть от рождения. Второе — наш посыл: костюм, макияж прическа, аксессуары. Третье – роль, тембр голоса, манера общения, наша реакция на ту или иную ситуацию. Четвертое — это антураж. Последнее – это история. Я еще не появилась здесь, а вы уже что-то обо мне знаете. Это очень сильно влияет, поэтому я всегда рекомендую думать, что и где мы рассказываем социуму.

Все эти пункты в совокупности и складываются в имидж человека. А для женщины это особенно важно. Перед нами стоит глобальный вопрос: что мне подходит и почему я не понимаю, как мне выбрать свой имидж. Чаще всего это одежда. Дело в том, что мы играем каждый день много ролей. Женщина должна реализоваться, быть замечательной женой, хорошо налаживать коммуникацию в разных группах: быть мамой, сестрой, дочерью. И для каждой роли нужен свой костюм. Но не все осознают, что на перекрестке жизни нужно остановиться, осмотреться, выбрать дорогу, тут же переодеться и идти дальше. Поэтому внедрять новые ресурсы, выражать свою индивидуальность и разрабатывать свой бренд стало так популярно", — говорит эксперт.

"Скелет в шкафу"

"Женщина погружена в детей, мужчину, работу, но очень часто не может организовать свой шкаф. Можно встретить на одних плечиках сразу несколько вариантов вещей. Делать этого нельзя категорически. В этом случае гардероб не читается. Можно встретить на полке не только твои вещи, но и вещи детей, мужа, бабушек. Приходится учить организовывать шкаф.

Должно быть так: вы открыли гардероб, и уже эстетически вам там все нравится. У нас происходит следующим образом: открыли, подумали: "О, боже мой!" Закрыли. Потом что-то вытянули оттуда. Настроение уже испорчено. Ни о какой реализации говорить не приходится. Ведь одежда – это язык, на котором мы разговариваем каждый день, каждую секунду", — рассказывает Романова.

Про масс-маркет и стилистические привычки

"Женщин пугает то, что над своим имиджем нужно работать, тратить много времени и денег на походы по магазинам. Это не так. Когда ты четко знаешь ресурсы и концепции магазинов, которые тебя окружают, ты понимаешь, что они могут дать.



Например, у магазинов Zara есть три концепции: Zara Woman, Zara Basic, Zara молодежная одежда. Для первых двух возрастные ограничения — 25-45 лет. Это базовая одежда в современных тенденциях из натуральных материалов. Zara молодежная рассчитана, соответственно, на молодежь. Это более яркие цвета, невероятные разрезы, крой с амбициями, много аксессуаров и преимущественно синтетические ткани. Но никто не запрещает миксовать коллекции, например, чтобы сделать образ более молодежным.

Некоторые ученики шутят, что "Светлана может что-то купить даже в "Ашане", и это будет интересно смотреться с другими предметами гардероба". Понимаете, проблема женщин в шаблонном видении. Мы идем в определенные магазины, часто покупаем одни и те же модели, которые отличаются только расцветкой. Это стилистические привычки. Кто-то психологически не может купить дешевое, а кто-то, наоборот, дорогое. У многих женщин недостаточно знаний, как обыграть свой костюм и преподнести его как вкусный, стильный коктейль.

Мне хочется вселить желание экспериментов, этого очень не хватает. Если ты хочешь быть разной, интересной, нужно расширять свой потенциал. Пробуйте совмещать, иначе не будет опыта. Стилист уже вооружен концептуальным подходом разных марок. И это экономит время клиента. Я веду его в те отделы, которые 100% будут отвечать потребностям клиента с учетом потребностей кошелька.



Информация в интернете сегодня ориентирует покупателя. Конкретные торговые марки рассказывают, что они продают и для кого. Это позволяет не тратить время на бесполезное хождение и изучение ассортимента, кроя. Ты можешь выбрать более бюджетную марку, но она будет идеально совпадать и отвечать требованиям дорогой одежды. Поверьте, не все дорогое замечательно сидит. Я в своем гардеробе совмещаю вещи дорогие и не очень. И при этом мне комфортно", — делится секретами Светлана.

Советы от Романовой

Если девушка начинает планировать свой гардероб, Светлана рекомендует для начала нарисовать свой круг жизни. Взять его за 100% и распределить его так: сколько занимает работа, хобби, отдых. Этот круг необходимо перенести на гардероб в таком же процентном соотношении. Например, занимает 60% работа, следовательно, должно быть 60% вещей для работы.

"Далее вещи из этой группы делим на три части. Первая: вещь мне нравится, она хорошо сидит, буду носить, оставляем. Вторая: вещи с физическим износом. Мы очень любим хранить вытянутые кофточки, маечки с мыслями "а вдруг на дачу надену". Нет. От таких вещей нужно отказываться и внедрять новые, потому что они некорректно нас преподносят. Сюда относятся и вещи с моральным износом. То есть вы надели их пару раз, но они уже вам не по душе. Тоже убираем. Третья группа: вещи нравятся, но я не знаю, с чем их сочетать", – рассказывает Светлана.

Вещи из последней группы мы тоже обычно храним на полках годами. Имиджмейкер отмечает, что тут подплетается психология: либо дорого купили, либо с этой вещью связано какое-то хорошее событие и мне с ней не хочется расставаться. В таком случае имиджмейкер практикует их комбинацию. Это комфортно для личности. Опять же, не все готовы в один миг обновить полностью свой гардероб. Да и в материальном плане это было бы весьма накладно.

"Меня радует, что мы работаем с вещами, которые уже "живут" у нас в гардеробе. Просто я умею их по-новому обыграть, показать их иначе. Эти вещи без пары мы начинаем примерять, миксовать, фотографировать с аксессуарами. У человека это вызывает бурные эмоции. Многие говорят: "Я вообще не подозревал, что этот образ живет в моем шкафу, и это так классно на мне смотрится", — рассказывает Светлана.

Если нужных комбинаций в существующем гардеробе не нашлось, необходимо составить лист вещей, которые нужно докупить. И обязательно берем беспарную одежду с собой в магазин, чтобы посмотреть, как это смотрится дуэтом.

Не забыла Светлана и о группе вещей "я похудею". Но имиджмейкер рекомендует смотреть реальности в глаза. Нужно жить и радоваться той фактуре, которая у нас есть, и от таких вещей нужно тоже избавляться. Но Романова советует отдавать их не подругам (не дай бог на ней мое платье будет сидеть лучше). Нужно расставаться с одеждой так, чтобы вы ее больше никогда не увидели.

Интимная история

"В гардеробе каждой девушки, женщины должны быть аксессуары. Это маячки, та интимная история, которая рассказывает за нас о наших планах и ценностях. Банально говорить, что есть базовые вещи и вот эти брюки обязательно должны быть в вашем гардеробе. Нет. База у каждого своя. А вот с аксессуарами проблемы.

Женщины их боятся покупать, боятся носить. Кто-то категорически не приемлет бижутерию, считая, что это дешево смотрится. Кто-то не умеет сочетать ее с одеждой. На самом деле аксессуары вовлекают собеседника в твою историю и заставляют погружаться в нее. Например, часы говорят о том, что девушка следит за временем, а браслет с женственными "висюльками", надетый на ту же руку, привлекает внимание, их хочется рассмотреть. Аксессуары наделяют весь комплект ассоциациями. При этом важно не переборщить", — акцентирует внимание имиджмейкер.

Услуги имиджмейкера

Одним комфортно работать в группе. Стоимость 6-8 занятий в столице стоит порядка 15 тысяч рублей. Они включают погружение в себя, выполнение заданий по анализу гардероба, посещение магазинов. Ученики выполняют эту работу самостоятельно и делают ее качественно. К тому моменту у девушек уже достаточно знаний, чтобы понять, какой у них имидж.

Другие предпочитают индивидуальные встречи. Они могут быть личными или через скайп. Индивидуальные занятия в Москве стоят порядка 2,5-5 тысяч рублей.

"Мы формируем задачи, чего хотим достичь, какой инструмент желаем получить: преобразить прическу, научиться макияжу, разобрать гардероб и понять, в каком направлении нам нужно двигаться дальше, или сходить в магазин и ощутить себя в новом образе. Либо нам нужно все в совокупности", — рассказывает алгоритм работы Романова.

Доступны услуги Светланы и для жительниц Алтайского края. Уже второй раз в этом году Романова приезжает домой. Тут она организовывает не только платные, но и благотворительные встречи.

"Свою первую бесплатную встречу я провела в Бийске. На нее были приглашены мамы детей с ограниченными возможностями. Они были в восторге. Девочки получили задания, сейчас присылают фотоотчеты. Вообще моя мечта – помогать этим прекрасным женщинам: сдвинуть их с места, дать возможность поверить в то, что ты реально можешь больше. Мною движет желание наделить всех красотой и рассказать, какие женщины на самом деле красивые и как это работает на успешность жизни", — рассказывает о своем первом опыте Светлана.

Проводить такие благотворительные встречи Светлана планирует и в дальнейшем. И их география будет расширяться. Сложность заключается лишь в том, как все успеть и совместить. У Светланы есть еще один проект — мастерская Романовых. Вместе с мужем Евгением они создают авторские изделия ручной работы из кожи, аксессуары, сумки.

Светлана разрабатывает дизайн, супруг занимается шитьем. Много работ дома Романовых уже "живут" в Милане, Праге и в разных уголках России.

Цена преображения

Цены на платные занятия для жительниц Алтайского края более демократичны, чем в столице. В июне Светлана провела в Барнауле 3,5-часовые встречи. Курс обучения — шесть дней, стоимость участия – две тысячи рублей. Также были и индивидуальные клиенты.

Многие ошибочно думают, что им это не по карману, что создать новую Я слишком дорого. На самом деле все индивидуально. Имиджмейкер всегда формирует образ, отталкиваясь от материальных возможностей клиента и суммы, которую он может на себя потратить.

В качестве примера — шопинг в Барнауле. Клиент — 19-летняя девушка. Было подобрано шесть образов для разных событий. Пользовались ресурсами магазинов H&M и Reserved. Они включали в себя несколько предметов гардероба, обуви и сумки, без которых цельный образ не удастся. При этом все эти вещи взаимосочетаются и позволяют больше задействовать в жизни. Получилось уложиться в 15 тысяч.

"Это подняло девушке настроение, она была очень наполненной, позитивной и получила хорошие эмоции. Была довольна своим внешним видом. И это опять же самореализация", — говорит Светлана.

Сейчас она уже вернулась в Москву, вновь преподает в институте. Но возможности интернета позволяют получить ценные рекомендации профессионала и дистанционно. Общение доступно на таких платформах, как Instagram, "Вконтакте", Facebook.

"Первая встреча всегда проходит бесплатно. На ней человек принимает решение, готов ли он общаться, работать, а я рассказываю об ответственности, которую клиент берет на себя. В моей практике был случай, когда мы с клиентом отлично сработали на результат, и он был очень классный. Все окружающие просто ахнули. Это было здорово, имидж и образ женщине безумно нравился. Она пришла домой преображенной. С мужем встретились в коридоре, и он прошел мимо. Он просто не узнал ее. Дома супруг поставил жесткое условие: или мы разводимся, или ты возвращаешь все назад. Близким нужно дать психологический период адаптации или сразу держать их в курсе, что с вами происходит", — дает рекомендации имиджмейкер.

А муж испугался неспроста. Когда женщина начинает меняться, ее окружение, обстоятельства вокруг тоже меняются. Появляются новые люди, новые эмоции, которые дают определенное настроение.

Такие разные: Москва и Барнаул

"Здесь, на Алтае, мы вынуждены запоминаться зрителю. В Москве все нейтрально. Не нужно с утра делать яркий макияж и надевать каблук. Там много людей, событий, ситуаций. Ты становишься актуальной в своей группе, в своей среде.

А тут надо выделиться. О тебе будут говорить. Поэтому в Москве создавать новую Я легко. В Барнауле о тебе есть определенная информация: кто твои родители, сколько у тебя детей, сколько раз ты была замужем, с кем ты поехала, с кем ты общаешься. Поэтому, если у вас есть история и она не слишком хорошая, я рекомендую сменить город", — заключила Светлана.