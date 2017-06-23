Предмет "психология" появится в школьной программе в течение нескольких лет, а именно до 2020 года, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова генерального директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации Зураба Кекелидзе.
По его словам, сейчас идет разработка специального учебника по психологии для российских школьников. Этим занимается институт им. Сербского. Возможно, психологию будут изучать в рамках предмета ОБЖ. По словам Кекелидзе, учебники с третьего по восьмой класс уже написаны.
До конца года все учебники будут дописаны.
Комментарии