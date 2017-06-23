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Итоги сдачи Единого госэкзамена по русскому языку подвели в Алтайском крае — 77 выпускников получили по этой дисциплине по 100 баллов, сообщили в региональном минобрнауки.
Напомним, что ЕГЭ по русскому в крае сдавали в этом году более 11 тысяч человек. Результаты испытания в 2017 году лучше, чем годом ранее — вырос средний балл, а также существенно сократилось количество человек, не преодолевших минимальный порог.
Помимо 77 стобалльных работ, еще 363 выпускника получили за экзамен 90 баллов и выше.
В прошлом году в нашем регионе на 100 баллов русский язык сдали 50 человек, а в позапрошлом — 38 выпускников.
Председатель предметной комиссии Ольга Крайник, комментируя улучшение результатов ЕГЭ в крае, называет это закономерностью.
"Во-первых, стабильность самого экзамена: контрольно-измерительный материал, конечно, меняется, но так, что позволяет совершенствовать методику обучения предмету, а не "натаскивать" ученика на сдачу экзамена. Во-вторых, в регионе очень хорошо выстроена система повышения квалификации учителей именно в части работы с тестовым материалом, с заданиями, предложенными в ЕГЭ", — отмечает эксперт.
Кроме того, по словам Ольги Крайник, положительную роль сыграло введение итогового сочинения.
Пересдача ЕГЭ по русскому языку состоится 29 июня. Кроме того, резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам является 1 июля.
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