Фото: Amic.ru
Специалисты Барнаульского водоканала завершили ремонтные работы на месте коммунальной аварии, произошедшей на проспекте Социалистическом накануне днем.
В пресс-службе предприятия порталу Amic.ru сообщили, что порыв водопровода в данный момент ликвидирован, водоснабжение в многоквартирных домах рядом с магазином "Книжный мир" возобновлено.
Напомним, авария произошла днем 22 июня. В результате порыва залило подходы к "Книжному миру". Также вода пошла вниз по проспекту Социалистическому.
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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ была ограничена подача воды в самом "Книжном мире" и нескольких многоэтажных домах.
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