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Стать мэром Барнаула: как известные в политкругах люди выбирали профессии

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Новый опрос на Amic.ru

Фото: pharmvestnik.ru

Каждый из нас стоял когда-то перед выбором: куда пойти учиться после школы. Кого-то на "правильный путь" наставляли родители, кто-то делал осознанный выбор, кому-то было достаточно получить "корочки". Мы спросили у представителей некоторых профессий о том, как они выбирали направление учебы после школы. Любопытно, что многие по первой специальности сегодня не работают.

Учитель. Марина Ермоленко, депутат Барнаульской городской Думы ("Единая Россия"), сопредседатель регионального отделения ОНФ:

"С детства хотела быть учителем. Смотрела на родную тетю, учителя математики, и очень хотелось быть, как она, также интересно рассказывать на уроках материал, ходить со своим классом в походы. Я все это видела, когда ещё дошкольником приезжала к ней в гости в Усть-Пристань.

А когда в пятом классе начался предмет "история", я в него просто влюбилась. И ни разу с самого детства у меня не было желания выбрать другую профессию.

И, начав работать в школе, ни разу не пожалела о своём выборе. Школа — это удивительная атмосфера, а учителя – особенные люди.

Даже сейчас, не работая непосредственно в школе, сохраняю тесную связь со своими друзьями и коллегами-педагогами. А педагогические навыки очень помогают и в той работе, которой я занимаюсь сейчас.

А вообще, не могу без преподавательской работы. Уже четыре года веду спецкурс в педагогическом университете".

Фотокорреспондент. Андрей Луковский:

"Теперь, когда за спиной двадцать лет репортерской жизни, я могу утверждать, что к профессии меня подвело одно историческое событие. Январь 1991 года, Литва, Вильнюс. Советские войска штурмуют здание телецентра. Людей, вставших живым щитом, давят бронетехникой. Диктор в прямом эфире говорит, что вооруженные люди ломают дверь в студию. Тогда появилось ощущение нужности тебя в событии. Желание показать это событие, не соприкасаясь с ним, действуя параллельно ему.

Я не жалел и не жалею. Каких только экстремальных репортажей не было: прыжки с парашютом, с крыши горящего здания, из сгоревшей деревни во время лесного пожара, о летчиках санитарной авиации, тогда мы летели во время шквального ветра в темноте, из заброшенной шахты 18 века, с группой немедленного реагирования (УВД), марш-бросок с ОМОНом".

Политолог и юрист. Оксана Молодых, депутат БГД ("Справедливая Россия"):

"Первое мое высшее образование было получено в 2005 году на факультете политических наук Алтайского госуниверситета с присуждением квалификации "политолог". Тяга к сфере политики сформировалась в подростковом возрасте благодаря моему деду. После тяжелых трудовых сельских будней он брал газету, кружку с черным чаем, садился на свой любимый стул на кухне и читал нам – своим близким, новости, талантливо разбавляя их своими комментариями. У меня, тогда еще ребенка по факту, это пробуждало желание помочь политикам в их работе. А в 10-м классе я и вовсе мечтала стать мэром Барнаула.

До меня из моего села долгое время выпускающиеся школьники не поступали в классический университет. Дело было до ЕГЭ. Но сердце жаждало только этот факультет и только в этом вузе. Я даже не стала больше никуда подавать документы. Варианты платного обучения не рассматривались вообще: пускать корову Барбару под нож для нас было неприемлемо. Конкурс был, если не ошибаюсь, пять человек на место. Моя медаль позволила мне сдавать один экзамен, что я и сделала на "отлично".

После выпуска с красным дипломом был почти двухлетний период работы в администрации Бийска. Опыт я там получила большой, но наткнулась на "потолок" и уволилась в связи с тем, что мне было отказано в должности специалиста по работе с населением. И именно в этот момент судьба подарила мне мою партию – "Справедливая Россия", с которой нашему союзу 18 июня исполнилось 10 лет.

Став руководителем Общественной приемной депутата Александра Терентьева, я несколько лет назад усилила свой образовательный статус приобретением квалификации юриста заочно в АлтГУ.

Никогда меня не посещало разочарование выбором моего образования и профессии. Наоборот, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что я прохожу по жизни свой верный путь".

А как профессию выбирали барнаульцы? Итоги опроса на Amic.ru (участие в опросе принял 451 человек):
Куда родители сказали, туда документы и подал(-а) — 77 чел.
Поступал (-а) "за компанию" с друзьями — 27 чел.
Выбирал (-а) профессию, которая точно будет приносить доход — 66 чел.
Выбирал (-а) самый модный вуз и самый модный факультет — 15 чел.
Это была мечта детства — 60 чел.
У меня много профессий и везде добился (-ась) успеха — 9 чел.
Это был мучительный выбор, так как не мог (-ла) понять, к чему лежит душа — 70 чел.
Подошел (-ла ) к этому вопросу очень серьезно: проходил (-а) психологические тесты, консультировался (-ась) со специалистами, оценивал (-а) востребованность профессии в будущем — 12 чел.
Профессия меня сама выбрала: учился (-ась) одному, а работаю в другой сфере — 115 чел.

Переводчик. Светлана Тельнова, заместитель директора в частной компании:

"Я хотела поступить на юридический в АлтГУ, но понимала, что на бюджет не пройду, даже имея золотую медаль в школе. Тогда ещё не было ЕГЭ. А у родителей не было возможности оплачивать. Поэтому решила, что пойду изучать иностранные языки, потому что это будет давать мне дополнительные преимущества на рынке труда. Родители поддержали, но решение я принимала сама. Собственно, так и вышло.

Я училась в БГПУ в ЛИИНе. Учителем становиться я не планировала – денег не заработаешь, квартиру, машину не купишь. Детей и себя не накормишь и не оденешь.

Но я не пожалела. Образование любое как минимум даёт грамотную речь, широкий кругозор, дисциплинированность (в случае с ЛИИН), образованность, начитанность и, конечно, знания".

Машинист электропоезда. Максим Талдыкин, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (КПРФ):

"Я пошел по стопам отца, он у меня железнодорожник. Не скажу, что очень интересовался этой профессией, но особо выбора не было, в Новоалтайске полгорода - железнодорожники. Поступил в Сибирский государственный институт путей сообщения на инженера. Одновременно пошел работать в депо, где получил профессию машиниста электровоза. В 21 год стал самым молодым машинистом в депо. Езжу до сих пор. 

Не каждый депутат способен работать машинистом, не каждый машинист — депутатом".

Журналист. Анна Якушева, начальник отдела пресс-службы Алтайского краевого Заксобрания:

"С выбором профессии я определилась достаточно рано. Недавно нашла свой детский дневник, который вела еще в пятом классе, и уже тогда я писала, что хочу стать журналистом. В девятом классе я уже точно знала, куда пойти учиться, успешно сдала вступительные экзамены в барнаульский лицей 86 и попала под крыло Натальи Юмашевой, в газету "Сами". Не могу сказать, что глаз горел и я мечтала стать журналистом. Просто никогда не хотела быть кем-то еще.

После школы было поступление в АлтГУ на журфак, работа в газете "Мы и здоровье", центре медицинской профилактики, в Молодых журналистах Алтая, телекомпании АТН, где меня взяли в новости, и я осознала, что весь предыдущий опыт к журналистике отношения не имел! И только тогда я нашла то, к чему стремилась: интересные темы, проблемы, которые решались благодаря помощи журналистов, поиск нестандартной подачи.

Моя работа сегодня с журналистикой связана в меньшей степени. Но о своем выборе я ни разу не пожалела. Образование или наработанный навык журналиста позволяет в короткие сроки максимально полноценно погрузиться в нужную тему, выделить ключевые моменты и рассказать об этом языком, понятным каждому".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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