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Жару и шквалистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае 24 июня

, ИА "Амител"
Возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду

Дождь, град, грозу и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 24 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +27...+32 градусов.

Ветер в субботу будет дуть восточный днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20, при грозе местами шквалистое усиление до 20-25. На большей части территории края пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град

В Барнауле температура воздуха составит +28...+30 градусов. Ветер ожидается восточный при грозе шквалистое усиление до 15-20. 

Напомним, в регионе передано штормовое предупреждение. В Алтайском крае 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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