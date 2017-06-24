Дождь, град, грозу и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 24 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +27...+32 градусов.
Ветер в субботу будет дуть восточный днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20, при грозе местами шквалистое усиление до 20-25. На большей части территории края пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град
В Барнауле температура воздуха составит +28...+30 градусов. Ветер ожидается восточный при грозе шквалистое усиление до 15-20.
Напомним, в регионе передано штормовое предупреждение. В Алтайском крае 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).
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