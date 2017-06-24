Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный коттедж площадью 150 квадратных метров продают в Барнауле за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Продавец дома отмечает, что усадьба расположена в проезде Лесная поляна и стоит на участке 10 соток.
"Отапливаемый подвал под всем домом. Теплый пол в прихожей, в кабинете, в санузле на втором этаже. В подвале котельная, мастерская, кладовка. На первом этаже дома гостиная, кухонная зона, санузел. Второй этаж — кабинет, совмещенный санузел, гардеробная, две спальни", — сказано в объявлении.
Имеется два гаража и баня. Дом находится в лесной зоне. Также отмечается, что коттедж продается с техникой и дорогой антикварной мебелью.
Комментарии
ржу нимагу! с каких это пор мебель из Икеи стала "антикварной"??
с каких это пор мебель
Да с таких!!! С тех самых, когда научились считать до 10,5 лямов!))