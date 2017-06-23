Telegram-канал Mash опубликовал скриншот заключения повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика, проведенной экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД РФ по Московской области, сообщает LIFE.
В документе не говорится о наличии алкоголя в крови погибшего ребенка. Эксперты не смогли подтвердить, что мальчик в момент ДТП был пьян, поскольку установить наличие этилового спирта или продуктов распада алкоголя не представлялось возможным из-за их "летучести в представленных марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь".
Из текста документа следует, что в лаборатории исследовали смывы крови Алеши Шимко, оставленной на чехле заднего пассажирского сиденья в сбившей его иномарке.
Впрочем, как передает ТАСС, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уже опровергла проведение таковой экспертизы силами именно МВД. "Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", — сообщила Петрова.
Ранее Следственный комитет утверждал, что повторная экспертиза все-таки выявила алкоголь, причем речь шла именно об образцах крови из салона авто. Ведомство сообщило: "В салоне обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь".
Комментарии
Совсем заврались
Запахло жареным, преднамеренное отравление будет тяжелее чем наезд по неосторожности, вот щас выяснится что просто перепутали кровь...
Время тянуть будут, чтоб железную отмазку придумать.