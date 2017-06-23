Telegram-канал Mash опубликовал скриншот заключения повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика, проведенной экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД РФ по Московской области, сообщает LIFE.
В документе не говорится о наличии алкоголя в крови погибшего ребенка. Эксперты не смогли подтвердить, что мальчик в момент ДТП был пьян, поскольку установить наличие этилового спирта или продуктов распада алкоголя не представлялось возможным из-за их "летучести в представленных марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь".
Из текста документа следует, что в лаборатории исследовали смывы крови Алеши Шимко, оставленной на чехле заднего пассажирского сиденья в сбившей его иномарке.
Впрочем, как передает ТАСС, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уже опровергла проведение таковой экспертизы силами именно МВД. "Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", — сообщила Петрова.
Ранее Следственный комитет утверждал, что повторная экспертиза все-таки выявила алкоголь, причем речь шла именно об образцах крови из салона авто. Ведомство сообщило: "В салоне обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь".
Комментарии
Совсем заврались
Запахло жареным, преднамеренное отравление будет тяжелее чем наезд по неосторожности, вот щас выяснится что просто перепутали кровь...