В Кремле обсуждается идея, чтобы основные акценты президентской кампании были сделаны на "справедливости", "доверии" и "уважении", пишет РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Справедливость, доверие и уважение в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан. Так объяснил источник.
Как отмечает издание, именно эти слова активно использовал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.
Путин о своем участии в выборах пока не объявлял. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что "пока никаких планов" кампании нет.
Комментарии
Справедливость, доверие и уважение - прекрасные слова!!!
Какое может быть доверие и уважение, а тем более надежда на справедливость к властьпредержащим на фоне громкого дела "пьяного мальчика"???
Хорошо бы зашел лозунг "Я выполнил все, что обещал".
Ну или не зашел бы.
Пусть назначит себя царем пожизненно. Зачем это лицемерие с выборами? Задрала эта слащавая рожа во всех телевизорах страны