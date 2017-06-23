В Балашихе сотрудница полиции бросила мужа с ребенком, а потом еще и завела дело на бывшего возлюбленного, с которым прожила 15 лет, сообщает паблик MASH.
Таким образом, как отмечается, женщина решила проучить мужа за критику — капитан подключила коллег и за один день на мужчину завели дело.
Сообщается, что женщина является дознавателем МУ МВД "Балашихинское", где вели дело "пьяного" 6-летнего мальчика. Напомним, сотрудники полиции вначале месяц после гибели ребенка не хотели возбуждать уголовное дело, а потом в крови мальчика обнаружилось алкоголя столько, словно он выпил бутылку водки.
Как говорит сам мужчина, женщина не посещает своего родного сына более 10 месяцев.
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