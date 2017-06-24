Фото: kapitoliy.ru
Ресторан всемирно известной сети быстрого питания Burger King может открыться в барнаульском ТРЦ "Галактика".
Весьма "жирно" на это намекает заметка в официальном паблике торгового центра, где анонсируется открытие второй очереди "Галактики". "Пул арендаторов держится под строжайшим секретом... И этот пост о приглашении на работу в "Burger King" ничего не значит, ну почти ничего... кроме приглашения на работу в "Burger King", — говорится в сообщении.
Ранее отметим, предполагалось, что на базе "Галактики" может открыться второй барнаульский McDonald’s.
Отметим и то, что в Барнауле с конца прошлого года Burger King работает в ТРЦ "Пионер".
Что касается открытия второй очереди торгового центра "Галактика", то это событие намечено на третий квартал текущего года. Напомним, что первая очередь комплекса заработала в ноябре 2016 года. Якорным арендатором ТРЦ стал гипермаркет "Ашан". Однако в конце декабря здесь произошло обрушение кровли и ТРЦ закрылся. Второе открытие "Галактики" состоялось только 19 июня.
Комментарии
"Бургер Кинг" !!!
И всё тут, ну это же по русски и всем понятно,
что бы с переводом не морочиться!))))
опять очередной фаст-фуд, ЧТОБЫ НАШИХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ УСИЛИТЕЛЯМИ ВКУСА ТРАВИТЬ!