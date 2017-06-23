В Барнауле пятеро взрослых мужчин неславянской внешности на белой Лада Ларгус устроили погоню за автомобилем пострадавшего в итоге мужчины. Догнав авто, преследователи впятером дружно разбили автомобиль за которым гнались. Об этом рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"В 17:20 Произошел конфликт между мной и парнями из белой Лада Ларгус. На перекрестке вокзала нас пропустил трамвай, так как дальше для него была пробка, а данные лица, нас не пропустили, на что мой друг спросил, "неужели трудно пропустить?" — рассказывает потерпевший.

Далее, по его словам, произошла погоня. Она проходила по улице Новоугольная. "Догнали нас на адресе Новоугольная 5 (в пробку влетели, в 17:25) далее нас начали бить, и разбивать мне машину, разбили водительское стекло, замяли левое заднее крыло, и из-за них замял порог", — рассказывает мужчина.

"Ребят, кто видел все это, и готов быть свидетелем, или у кого есть записи с регистраторов, напишите мне в лс пожалуйста, работаю на этой машине торговым, и теперь остался без работы, ибо другой машины у меня нет. Погоня происходила между белым Ларгусом, и белым стареньким Мицубиси, номер 738", — просит о помощи пострадавший.

Он отмечает, что в преследовавшей машине находились пять человек неславянской внешности. Также мужчина поясняет, что драться вдвоем против пятерых, да еще и с травмой позвоночника, ему не очень хотелось.