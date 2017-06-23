Эксперты подмосковного главка МВД РФ провели судебную экспертизу по делу о ДТП в Подмосковье, которая показала, что водитель технически мог предотвратить наезд на пешехода, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
"Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области проводилась автотехническая судебная экспертиза с целью установления технической возможности предотвратить наезд на пешехода, в результате которой было установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение", — сказала Петрова.
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